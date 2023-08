SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Regione Marche ha dato il via libera alla possibilità di rinnovare la certificazione per ottenere le agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2024 per le persone in particolare situazione di bisogno.

Anche il Comune di San Benedetto è dunque nella condizione di poter rilasciare i certificati alle stesse condizioni previste lo scorso anno. Il servizio viene erogato sempre all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30.