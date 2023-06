ANCONA – Saranno destinati ulteriori 7 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi impiegati per il Trasporto pubblico locale. Un’operazione incisiva che si inserisce all’interno del consistente piano di investimenti sul parco autobus regionale avviato dalla Regione Marche e che si protrarrà per i prossimi anni.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Goffredo Brandoni, ha esteso il limite di validità dei criteri per la ripartizione dei contributi al 31 dicembre 2025 e stanziato risorse aggiuntive pari a 7.394.872,82 euro per tale periodo.

“Il rinnovo dei mezzi di trasporto è un intervento determinante e strategico – spiega Brandoni – allo scopo di migliorare la qualità dell’aria, ricorrendo al contempo all’uso di tecnologie innovative per l’alimentazione degli autobus. Tre sono le linee di finanziamento per raggiungere questi obiettivi: quelle dei Fondi di investimento MIT 2018 – 2033; quelle del Piano Strategico per nazionale della Mobilità sostenibile e infine quelle del Fondo complementare del PNRR”.

“Al momento – continua Brandoni – l’attuazione delle misure finanziate dai fondi ministeriali è in corso e sono stati assunti impegni per più di 23 milioni di euro, di cui quasi 7 milioni già liquidati”.

Relativamente ai 7.394.872,82 euro di risorse aggiuntive, 6.866.985,43 euro provengono dai Fondi di investimento MIT 2018 – 2033 e dai Fondi del Piano Strategico mentre altri 527.887,39 euro derivano dal POR FESR Marche 2014-2020 di cui il Settore regionale Mobilità e TPL ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo.

Le risorse saranno successivamente ripartite tra i cinque bacini regionali del TPL.