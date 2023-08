ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Picciola, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino, Pietropaolo, Cialini, D’Angelo, Liberati.

A disposizione: Tamburini, Wade, Marcozzi, Mbjeshova, Lanzano, Russi, Fares, Zadro, Capocasa, Madonna. Allenatore Salvatore Fusco

CIVITANOVESE: Testa, Ciottilli, Cosignani, Bernardini, Passalacqua, Visciano, Wali, Bagnolo, Spagna, Strupscheki, Tizi.

A disposizione: Cannella, Lanari, Morelli, Ruggeri, Domizi, Giordani, Ercoli, Garcia, Paolucci, Candia, D’Angelo, Brunet, Mangiacapre, Ballanti. Allenatore Francesco Nocera

Reti: 6′ pt Stacchiotti (A), 35′ pt Liberati (A), 19′ st rig, 33′ st e 45′ st Paolucci (C), 28′ st Garcia (C), 31′ st, 40′ st e 42′ st Picciola (A).

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una gara che sarebbe valso il prezzo del biglietto, se questo si fosse pagato, quella vista sabato pomeriggio al campo sportivo “Sabatino D’Angelo” del Quartiere Agraria di San Benedetto del Tronto tra Atletico Centobuchi e la Civitanovese, compagine neo promossa in Eccellenza.

Tante le emozioni come si evince anche dal risultato finale di 5-4 per i padroni di casa che danno una grande risposta da gruppo dopo lo scivolone contro l’Alba Adriatica. Una Civitanovese che schiera pezzi da novanta come il confermato Paolucci, ma anche Testa, Passalacqua e Spagna che hanno disputato gli ultimi campionati in Serie D.

L’Atletico Centobuchi dimostra di non temere nessuno e già al 6′ pt si aprono le danze con un’azione che nasce da un corner di D’Angelo e termina sulla testa di Stacchiotti che gonfia la rete. Al 17′ pt Wali mette in bella mostra le doti di Camaioni che dice no alla conclusione ravvicinata dell’avversario.

Al 35′ pt raddoppio dei locali con Liberati che dal limite dell’area di rigore trafigge Testa. Le squadre vanno in pausa sul risultato di 2-0 per i Fusco boys.

Al 19′ st la Civitanovese accorcia le distanze su rigore assegnato per fallo di mano di De Cesaris e realizzato da Paolucci. Al 28′ st Garcia pareggia i conti e al 31′ st l’Atletico torna in vantaggio con un golazo di Picciola.

L’orologio non termina due giri di lancette che Paolucci aggancia nuovamente il pareggio, e al 40’ st Zadro serve Picciola che cala il poker per i padroni di casa. Al 42′ st ancora lo stesso attaccante biancazzurro va a segno scavalcando Cannella siglando la tripletta personale. A giochi finiti Paolucci realizza il 5-4.

Queste le dichiarazioni di mister Salvatore Fusco al termine della gara: “Abbiamo fatto dei passi avanti e la cosa che più mi è piaciuta è lo spirito e la mentalità con cui siamo scesi in campo. Dobbiamo migliorare tanto in vista dell’inizio del campionato sia tecnicamente che tatticamente. Abbiamo incontrato una squadra forte che sicuramente vorrà ritagliarsi un ruolo da protagonista in Eccellenza. Colgo l’occasione per esprimere la mia vicinanza con un abbraccio virtuale alla famiglia di Carlo Mazzone, abbiamo perso un’istituzione del calcio italiano e marchigiano”.