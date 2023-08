FERMO – Al via il conto alla rovescia per la festa più attesa dell’anno a Fermo.

Parliamo della Cavalcata dell’Assunta, una rievocazione storica giunta ormai alla sua 42esima edizione e caratterizzata da un lungo programma di festeggiamenti che inizia già alcune settimane prima di Ferragosto, con la ricostruzione di scene di vita medievale e l’apertura delle ‘Hostarie in piazza’ con cene ed esibizioni dei vari gruppi di sbandieratori.

Il 12 agosto sarà il giorno della cosiddetta Tratta dei Barbieri in Piazza del Popolo, dove avverrà il sorteggio per l’abbinamento dei cavalli alle Contrade.

Il 14 agosto sarà la volta del Corteo Storico e della Liturgia della Parola, da Santa Lucia fino alla Cattedrale.

Nel pomeriggio del 15, giorno clou dell’evento, si svolge il Corteo con personaggi in costumi quattrocenteschi e si corre la Cavalcata, per circa un chilometro all’interno delle mura. In tarda serata gran finale con fuochi d’artificio ed estrazione della tombola.