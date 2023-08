SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella splendida location di Viale Buozzi, torna l’11-12-13-14 Agosto l’evento food più cool dell’estate: l’inimitabile San Beach Street Food Festival, il vero e unico evento street food della Riviera delle Palme.

Nato nell’estate 2016 dall’intuizione di un gruppo di ragazzi sambenedettesi, il San Beach Street Food Festival giunge con grande successo di pubblico alla sua settima edizione. Questa edizione sarà speciale con la presenza straordinaria della Nazionale Italiana di Rugby.

La scelta dell’organizzazione è stata quella di restare coerente negli anni al concetto più autentico di “Street Food Festival” che prevede una rassegna di soli truck food su ruote; con esclusione di stand e gazebo in quanto rientranti nel più ampio concetto di sagra gastronomica. Il San Beach Street Food Festival ha mantenuto negli anni la sua identità differenziale. Per la settima edizione l’organizzazione ha prospettato un vero Truck Food Show, selezionando i migliori ristoranti itineranti su ruote pronti per offrire “on the road” un’esperienza sensoriale di buon gusto.

Hamburger di chianina, Asado, Angus, american bbq, specialità messicane, Bao, bombette pugliesi, pizza fritta napoletana, cannoli siciliani, arancine, saccocce romane, focacce pugliesi, frittelle salate e dolci, olive ascolane, pesce fritto di paranza, churritos, donuts e molto altro. Sarà possibile scegliere fra numerose alternative, tutte ispirate alla qualità e alla diversificazione dell’offerta gastronomica.

Il San Beach Street Food Festival è anche Street Show. La vera novità dell’anno è un fantastico Light Show itinerante che illuminerà il Viale Buozzi con un sorprendente spettacolo di trampolieri.

Torna a scaldare l’atmosfera, in occasione della presentazione della Nazionale Italiana di Rugby, la Street band Mistrafunky, molto quotata nel panorama nazionale della live Street music. L’ingresso nell’area festival è gratuito. Sono previsti più di 1500 posti a sedere per il consumo di cibi e bevande. L’evento è trasversale, dedicato a tutti coloro che amano il buon gusto.