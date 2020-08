Tanta gente in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche la serata di ieri, 8 agosto, ha visto lo svolgimento dei controlli sulla Movida sambenedettese da parte della task force delle Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura.

23 le contravvenzioni al codice della strada elevate dal personale di Polizia Municipale che ha presidiato le vie del centro con particolare attenzione per viale Buozzi dove è in svolgimento l’evento enogastronomico “San Beach Street Food” e per i locali da tempo sotto osservazione.

