SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di mercoledì 9 agosto il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto in visita il nuovo Questore della Provincia di Ascoli Piceno, il dottor Giuseppe Simonelli.

In occasione dell’incontro, il Sindaco e il Questore hanno potuto confrontarsi sulla realtà della città e di tutta la Riviera e discutere delle opportunità e dei punti critici dell’attuale situazione del territorio. Il sindaco Spazzafumo ha, quindi, rinnovato la volontà dell’Amministrazione di dare continuità all’opera svolta in collaborazione con la Questura, con l’obiettivo di preservare l’ordine e tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare nel corso della stagione turistica.