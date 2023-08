Vanessa Gravina si racconta, dal Paradiso delle Signore al teatro: “Adelaide? Tornerà con una grande rivelazione”

A settembre il Paradiso ripartirà su Rai 1. "Interpretare la contessa è impegnativo, ma liberatorio". In un piacevole incontro con l'attrice, attualmente nel nostro territorio per esibirsi in "Processo a Pandora", abbiamo ripercorso le tappe della sua carriera presso l'Hotel Sympathy di Martinsicuro

di Antonio Di Salvatore