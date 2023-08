SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, il San Benedetto International Film Festival, organizzato dall’associazione Serpente Aureo in collaborazione con la cooperativa “Piceni Art For Job“, che terminerà domenica 6 agosto con la serata delle premiazioni dei cortometraggi presentati.

L’appuntamento di stasera, sabato 5 agosto, è incentrato sull’inclusione delle persone con disabilità sensoriale, in particolare dei non udenti, una sfida che il San Benedetto International Film Festival ha voluto raccogliere, avendo come mission proprio quella di dare voce a tutte le voci del mondo e di essere cassa di risonanza e lente di ingrandimento di tematiche sociali differenti e impattanti, che devono essere poste sotto i riflettori della società per poter intervenire efficacemente.

Questa sera, tra gli altri, verrà anche proiettato il cortometraggio “Una storia mai vista né sentita“, per la regia di Emanuele Daga, che affronta proprio questo argomento. La visione sarà, inoltre, accompagnata dalla presenza dell’interprete della Lingua Italiana dei Segni, Monica Illuminati. La serata sarà presentata dall’attrice Carla Cagnetti, che sostituirà l’attrice Antonella Ciocca, che ha condotto tutte le precedenti serate.