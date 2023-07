NERETO (TE) – Appuntamento martedì 8 agosto, alle ore 21,30, in Piazza Cavour a Nereto, dove si terrà il concerto per il “Premio Alfredo Impullitti 2023 per il giovane talento”. organizzato da CinquecentoJazz On Tour, con il patrocinio e il supporto del comune di Nereto e della Fondazione Tercas.

Ad esibirsi in concerto e a ricevere il prestigioso riconoscimento sarà la sassofonista e cantante Eva Fernandez, insieme a una band italiana composta da eccezionali musicisti jazz, riunitisi per questo concerto esclusivo: Claudio Filippini al pianoforte, Domingo Muzietti alla chitarra, Massimo Giovannini al basso e Fabio Colella alla batteria. Nel corso dell’evento, l’artista riceverà il “Premio Alfredo Impullitti 2023 ‘per il giovane talento“. Presenterà la serata Elvezio Rosati.

Eva Fernandez è entrata a 8 anni nella Sant Andreu Jazz Band, ma quando l’orchestra fu l’ospite premiata a Corropoli, lei era già uscita e percorreva la sua carriera personale: “Quando mi chiesero quale strumento avrei voluto suonare” rispose: “Quello che suona nella pantera rosa”.

“Yo pregunto“, il mio ultimo album, è per me una dichiarazione di intenti su ciò che intendo fare con la musica a mio nome. Il mio obiettivo principale è quello di impegnarmi nella creazione e nell’espressione. Ho cominciato a scrivere i miei testi, fino ad ora avevo messo musica sulle parole degli altri, e su questa strada voglio proseguire – ha spiegato.

“Siamo davvero felici di ospitare un’artista, cresciuta nella Sant Andreu Jazz Band del Maestro Chamorro (Premio Alfredo Impullitti 2018 – CinquecentoJazz Corropoli), che in pochissimo tempo ha raccolto l’interesse degli amanti di questo genere, ma da molto tempo anche del nostro – hanno dichiarato gli organizzatori.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: 349 625 048