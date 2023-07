SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue comunicato stampa di Filippo Olivieri

“In qualità di ex Assessore al Commercio della città di San Benedetto del Tronto, vorrei intervenire sul caso che in questi giorni sta riempiendo le pagine dei giornali per via dei grandi eventi che si svolgeranno in città nei prossimi giorni, mi riferisco all’Evento Coldiretti, al Torneo Challenger del Circolo Maggioni e la cena al Molo Sud. Non sono assolutamente contrario a tutte le iniziative promosse che possono solo migliorare la qualità economica e culturale della nostra città, permettendo a San Benedetto di poter continuare a crescere e avere maggiore visibilità su tutto il territorio europeo. Credo però che questa Amministrazione, che ringrazio sentitamente per l’impegno profuso in tal senso, abbia trascurato l’ascolto dei cittadini e del tessuto economico locale. La città è paralizzata da oltre una settimana, il mercato settimanale si è spostato causando diversi disagi agli ambulanti, nel caso in cui un cittadino dovesse trovarsi in condizioni di emergenza personali, è praticamente impossibile attraversare il centro in tempi brevi, non permettendo di svolgere le proprie azioni quotidiane con facilità.



Secondo il mio punto di vista, sarebbe stato più opportuno organizzare questo tipo di eventi in periodi differenti, e non concentrarli nella stessa settimana, proprio per evitare tale congestionamento del traffico e della mobilità delle persone, che ormai quotidianamente si trovano in grande difficoltà nei propri spostamenti, nella speranza oltretutto che il verde della “Nottata de lune” non venga danneggiato.



Inoltre, non mi è chiaro il motivo per cui sia stato dato un contributo così elevato ad un singolo evento, mi riferisco alla cena che si svolgerà al Molo Sud, per la quale gli organizzatori avranno già un consistente guadagno oggettivo, considerando il costo già elevato per la partecipazione. Sarebbe stato sufficiente, come l’Amministrazione Piunti ha sempre fatto in precedenza, affiancare tali lodevoli iniziative a servizi di “supporto” di tali eventi che una amministrazione prudente riesce a dare, per evitare lo sperpero di denaro pubblico.



Questo mio intervento deriva sia dalla mia volontà di esprimere un giudizio in merito sia dalla richiesta di numerosi cittadini che si sono rivolti a me, chiedendo di esprimere pubblicamente tale disagio nella speranza che in futuro non si ripeta di nuovo una situazione del genere.”