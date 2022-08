GROTTAMMARE – Dopo il fortunato esordio del 2019 e l’inevitabile stop a causa del Covid, l’Arena Parco dei Principi di Grottammare si prepara a riaccogliere l’8, il 9 e il 10 agosto lo spettacolo voluto e diretto dal suo padrone di casa, il poliedrico Filippo Olivieri. L’imprenditore, politico, sportivo e (da poco) anche scrittore grottammarese, 59 anni, è partito dalla sua grande passione per gli animali per creare un evento in cui l’arte equestre s’intreccia con la falconeria, attraversando più atmosfere e forme espressive in un percorso lungo circa due ore.

«L’ansia è altissima e l’emozione è veramente forte» – spiega Olivieri a Riviera Oggi – «Vi invitiamo a partecipare, perché le prove stanno andando davvero bene e sono già toccanti, figuriamoci il resto: parola di Filippo Olivieri! Venite a vedere il musical, perché merita».

Le coreografie saranno firmate da Antonella Ascani, di Hopera Ballet: «Posso dire soltanto che è qualcosa di veramente emozionante, è uno spettacolo fatto con tanto cuore e tanto rispetto nei confronti delle persone e degli animali: è assolutamente da vedere e da vivere, perché non si dimentica facilmente. In una delle mie coreografie ho deciso di inserire la LIS, ossia il linguaggio italiano sordomuti: durante un balletto ci sarà quindi un saluto al pubblico, un nostro modo per cercare di sensibilizzare verso una comunicazione che è fondamentale. È uno spettacolo rivolto a tutti». I numeri di equitazione, invece, saranno curati da Monica Maglione del Circolo Ippico delle Palme.

Sarà Lorenzo Flaherty la guest star delle serate. L’attore romano, protagonista di tante serie televisive di successo come Incantesimo e R.I.S., nonché a sua volta appassionato di cavalli, ha dichiarato: «L’Opera Surreal è davvero uno spettacolo per tutti. Noi siamo qui, provati ma molto emozionati. Vi aspettiamo, non mancate a uno spettacolo di arte a 360°, ma soprattutto con dei bellissimi animali».

È possibile acquistare i biglietti su Ciaotickets.com, o durante la serata, presso il botteghino all’ingresso dell’hotel. Il prezzo di un posto in platea è 35 euro, mentre un biglietto in tribuna costerà 25 euro. L’orario di inizio dello show è fissato per le 21.