SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mare, sport e inclusione sociale grandi protagonisti del weekend di sabato 17 e domenica 18 giugno. In attesa di partecipare al Mondiale di Rimini in programma a luglio, una delegazione di giovani velisti della Lega Navale di San Benedetto ha preso parte alla regata nazionale Hansa 303 – Trofeo Marina di Porto San Giorgio per una due giorni all’insegna dell’accessibilità e del sociale.

Ospiti dell’associazione Liberi nel Vento, che da oltre 20 anni promuove la cultura del mare accompagnando centinaia di ragazzi con disabilità alla scoperta della vela, Sofia Serafina Cerri e Paolo Nepi hanno unito le forze confrontandosi in coppia con le Hansa 303, imbarcazioni estremamente versatili e ad alta accessibilità.

Ad accogliere i 20 equipaggi – 8 nella categoria singolo e 12 nel doppio – giunti a Porto San Giorgio da tutta Italia è stato un meraviglioso fine settimana di sole, che ha consentito il regolare svolgimento delle 5 prove in programma.

Con una serie di ottime prestazioni, al termine delle due giornate i giovani talenti della Lega Navale di San Benedetto hanno conquistato il primo posto nel doppio, dando prova di talento e grande affiatamento.

Al di là del risultato finale, tuttavia, il successo più importante è stato rappresentato dalla disponibilità, dalla solidarietà e dalla straordinaria unità di intenti dimostrate dagli organizzatori, dai tecnici e da tutti i partecipanti, entusiasti di poter condividere la passione per la vela e per il mare con i propri coetanei, oltre ogni barriera e stereotipo.

Un fine settimana intenso e ricco di emozioni, perfettamente in linea con il percorso di sensibilizzazione e inclusione intrapreso con soddisfazione dalla Lega Navale di San Benedetto, da sempre attenta alle esigenze sociali espresse dalle nuove generazioni, come quella di fare attività sportiva in mare.

L’obiettivo è continuare ad ampliare l’orizzonte arrivando a promuovere una vela senza barriere, in grado di coinvolgere appieno i ragazzi con disabilità in un percorso all’insegna della passione per lo sport, del rispetto della natura e della cultura del mare, colonne portanti della Lega Navale e al tempo stesso indispensabili punti di riferimento nella vita di tutti i giorni.