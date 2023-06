SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tanti sono stati i progetti inclusivi messi in campo questo anno dalla comunità scolastica dell’Istituto “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto, che ormai da diversi anni propone un percorso didattico-formativo personalizzato a favore dei propri studenti, affinché la scuola sia uno spazio di incontro e interazione dedicato all’espressione delle risorse personali, in cui tutti possano migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri.

Anche grazie alla collaborazione degli assistenti alla Comunicazione e alle Autonomie e del personale A.T.A, l’Istituto ha realizzato questi progetti: “Progetto Autonomia” per sviluppare e incrementare livelli di autonomia personale, sociale, relazionale e valorizzare e promuovere l’identità personale favorendo l’inclusione sociale; “Progetto Integrazione Competenze” per programmare interventi didattici per macro-aree, a partire dall’individuazione dei bisogni formativi di ciascun alunno e utilizzando le competenze di insegnanti di sostegno e curricolari della disciplina di appartenenza; “Progetto Biblioteca” per consentire la realizzazione di piccole esperienze lavorative, valide come P.C.T.O., di catalogazione e archiviazione dei libri realizzate nell’ambiente protetto della Biblioteca dell’istituto; “Progetto Creativamente Insieme” per realizzare oggetti e addobbi partendo da semplici materiali, per lo più di riciclo, in piccoli gruppi per lo sviluppo e il potenziamento della motricità fine; Progetti “CanMinando Insieme”, “A zampe alzate” e “Birdwatching“, che rientrano nel programma Eco-School, per stimolare gli studenti a proteggere attivamente l’ambiente che li circonda e a modificare le proprie azioni in chiave eco-sostenibile.

“Tutti i Progetti organizzati dal nostro Istituto hanno costituito momenti di interazione con la comunità scolastica, per favorire crescita, reciprocità ed empatia, per mettere in pratica le proprie attitudini, per trovare nuovi linguaggi attraverso le competenze sociali e comunicative, per scoprire la ricchezza della diversità attraverso l’incontro con l’altro-hanno dichiarato i docenti dello Staff di Coordinamento.