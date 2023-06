SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scorso sabato 17 giugno al Palasport di San Benedetto del Tronto si è svolto il Gran Galà 2023, pensato e costruito passo dopo passo dalla World Sporting Academy, società polisportiva sambenedettese. Il seguito è stato denso di folla e partecipato.

«Ciò che noi siamo stati e ciò che noi saremo nasce dalla Speranza poiché in lei risiede la certezza nel futuro, in forza di una realtà presente»: questo è il motto alla base non solo dello spettacolo, ma della costanza e del duro lavoro.

La scaletta che è stata portata avanti era ricca ed energica. L’inizio è andato sulle note del brano “Footlose” di Kenny Loggins. Per prima si è esibita la Squadra GOLD Junior e Senior sull’autoritaria base di Vivaldi. È stata poi la volta della Promogym 1 con il brano di Justing Wellington “Iko Iko (My Bestie)”. Ancora il Master Karate Offida per la sezione ginnastica sulle note di “As It Was” di Harry Styles. Poi la Ritmica Silver con la base di David Garrett “Beethoven-Scherzo”.

Si sono coraggiosamente messi in discussione anche i più piccoli della Baby Gym, accompagnati dal brano “Perché è rosso l’uomo rosso?”, dal Film Peter Pan della Disney. Poi l’Artistica Gold Allieve (Trave) su “Everybody” dei Backstreet Boys. È stata poi la volta del Karate su “Lion” di Kodo. L’Artistica Silver si è esibita sulla canzone “We go Together” dal Film Grease.

È stata protagonista anche la Promogym 2 sulle note di “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. La Ritmica Base con “All that Jazz” dal Film Chicago. La Squadra GOLD Junior e Senior (corpo libero) sull’immortale brano “Don’t Stop Me Now” dei Queen. L’Artistica Maschile sul brano “No Name” di NF. La Promogym 3 sulla versione velocizzata di “Green Green Grass” di George Ezra. La Tommasi Iris Deana si è esibita nel corpo libero sulla base de “La Famiglia Addams”.

Tutte le classi si sono esibite una seconda volta. Prima del finale, è stato possibile assistere ad una performance di Karate ed Artistica a corpo libero insieme, sulle note di “Short Hair” dal Film della Disney, Mulan. Va sottolineato che molti sono gli allievi che si sono ben piazzati non solo all’interno dei campionati regionali, ma anche di quelli nazionali, distinguendosi per tenacia e forza.

I ringraziamenti vanno al Comune di San Benedetto del Tronto, con il suo Sindaco Antonio Spazzafumo; all’assessore allo sport Cinzia Campanelli; al negozio Geisha per l’allestimento floreale; all’attività Copy Service per la scenografia, le stampe pubblicitarie e l’impianto audio; allo studio fotografico Imagina per i video realizzati; a Teresa Annibali per le magliette baby gym; agli addetti alla custodia del Palazzetto dello Sport; ad Alydama e Franco Tommasi per l’aiuto nelle trasferte; a Graziano Ciotti e Giuliana Tidei di Master Karate Offida; a Luca Sestili per la presentazione.

Un ringraziamento speciale va a tutti i tecnici che lavorano per e con gli atleti; agli atleti che dimostrano non solo capacità, ma sempre nuove potenzialità; ai genitori ed al pubblico che ha partecipato. Il cuore di uno sportivo dopotutto si riempie non solo dei suoi più grandi traguardi, ma anche del supporto del suo più scalpitante pubblico.