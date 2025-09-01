SAN BENEDETTO – L’Amministrazione Comunale ha annunciato il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione del Palasport “Bernardo Speca”. A comunicarlo è l’Assessore allo Sport Cinzia Campanelli.

A seguito di sopralluogo in cui erano presenti il sindaco e l’assessore Campanelli, tenutosi il giorno 26 agosto, subito dopo il rientro dalle ferie delle ditte incaricate dei lavori, è stato fornito un cronoprogramma di riconsegna dei luoghi: entro la settimana tra il 15–20 settembre saranno completati i lavori di rifacimento e messa a norma degli spogliatoi e dei bagni del piano terra, consentendo così l’uso di tutte le palestre.

Nessuna interruzione invece per la palestra destinata all’attività pugilistica, che ha servizi e accessi autonomi e potrà già da sibito riprendere le proprie attività.

Per quanto riguarda invece il pavimento in parquet del campo centrale c’è da chiarire che i lavori iniziali prevedevano solo interventi su alcune parti gravemente ammalorate, ma a seguito di rilievi tecnici e considerato il massiccio utilizzo nell’arco di più di quarant’anni, l’amministrazione ha deciso di stanziare ulteriori risorse provenienti dalla destinazione dell’avanzo di bilancio, approvata dal Consiglio comunale a luglio, per procedere al rifacimento integrale della pavimentazione e restituire, orientativamente verso metà novembre, alle società sportive utilizzatrici un campo centrale completamente nuovo, più dignitoso e innovativo.

Lo scorso 25 agosto sono state incontrati i referenti delle società sportive fruitrici del campo centrale del Palasport per recepire le loro specifiche esigenze e lavorare per pianificare temporaneamente le attività, considerando la sistemazione temporanea sia nelle palestre scolastiche, compresa quella dell’Istituto “Capriotti” di imminente riapertura e sia in altri impianti sportivi.

Le società presenti in larga maggioranza, hanno compreso la situazione e sono state disponibili ad accollarsi i disagi per alcuni mesi, condividendo il percorso illustrato e apprezzando la decisione di rimettere mano ad un impianto che per anni non ha visto lavori di manutenzione straordinaria.

Ora stiamo già ragionando su come reperire ulteriori investimenti per completare quegli aspetti che non sono rientrati in questo lotto.