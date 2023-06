RIPATRANSONE – Vi aspetta un weekend ad alta qualità artistica a Ripatransone, nello splendido scenario serale dell’Anfiteatro delle Fonti. La kermesse che avrà luogo è pensata per proporre l’eccellenza nella produzione di spettacoli nazionali.

Saranno “Ancora!?” e “Ma Che Te Ridi?!” le due esilaranti e brillanti opere che andranno in scena. Da vivere rispettivamente nelle serate di sabato 15 luglio e domenica 16 luglio, con due big dello star system italiano: Francesco Paolantoni e Valentina Persia.

Volti tra i più amati dal pubblico, con oltre 700 mila followers sui social, sono reduci da innumerevoli successi televisivi, nelle recenti stagioni di programmazione. Per citarne alcuni: Only Fun, Tale&QualeShow, Tale&QualeSanRemo, Che Tempo che Fa, Bar Stella e L’ Isola dei Famosi.

Il weekend ideato dall’amministrazione comunale di Ripatransone, guidata dal sindaco Alessandro Lucciarini, con la supervisione dell’Artistic Picenum è organizzato in collaborazione con l’Associazione Straripani. Vedrà alla conduzione Miss Marche 2020, Lea Calvaresi e la cantante Martina Gasparrini.

Ricco il welcome iniziale che, come da tradizione, darà spazio ai ragazzi della Danzarte Academy, in particolare, con le coreografia delle giovani concittadine Micol Mingarelli e Naima Ficcadenti. Ci saranno anche esponenti della nuova avanguardia musicale Picena, il noto rapper J.AND ed il talento di Elettrica Essenza.

È doveroso ringraziare le amministrazioni comunali che, insieme alle associazioni policulturali, hanno a cuore il benessere ed il divertimento dei cittadini. Iniziative come questa sono fondamentali per arricchire chi vi partecipa e per far conoscere il nostro bel territorio.

Prenotazioni presso: Merceria Il Cigno di Grottammare; Cartolibreria Camillettis di Pedaso; Ufficio Iat di Ripatransone; Bar Vizi e Virtù 2.0 di Castel di Lama. Per informazioni chiamare il numero 347 5406630.