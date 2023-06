SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Si è tenuta la mattina del 13 agosto, la conferemza stampa di presentazione di “Anghiò”, festival del pesce azzurro. Sono intervenuti l’assessore alle Attività Produttive Laura Camaioni, l’organizzatore dell’evento Stefano Greco, il presidente del Circolo dei Sambenedettesi Gino Troli, i ristoratori Federico Palestini e Valerio Di Mattia.

Da giovedì 15 a domenica 18 giugno, la rotonda Giorgini di San Benedetto del Tronto ospiterà l’evento, vedrà ben 25 diverse ricette a base di pesce azzurro, e sarà platic-free, con un occhio particolare all’ambiente, quindi. “Anghió” è il termine sambenedettese con cui viene denominata l’alice , un ritorno naturale al suo paese natio, dopo essere emigrato in altre località costiere delle Marche. La manifestazione

“E’ un giorno di grande soddisfazione, perché dopo 7 anni torniamo a San Benedetto – afferma l’organizzatore Stefano Greco – C’è stata una richiesta forte da parte dell’Amministrazione Comunale, per cui abbiamo pensato anche di coinvolgere alcune realtà cittadine. C’è un rapporto collaborazione stretta con il circolo dei Sambenedettesi e l’altra non meno importante è quella con il Museo del Mare perché ovviamente se parliamo di pesce dobbiamo raccogliere sostanzialmente un po’ tutta la storia di questa Marineria.”

“Noi abbiamo pensato di sviluppare all’interno di Anghiò un momento di riflessione -informa il presidente del Circolo dei Sambenedettesi Gino Troli – che si sviluppa in due appuntamenti: uno il 16 e l’altro il 17, Il primo giornoaffronteremo il tema del pesce azzurro, che poi a San Benedetto nella sua denominazione tradizionale è pesce verde, sia dal punto di vista della pescosità, sia da quello nutrizionale. Il secondo giorno sarà affrontato il tema della storia del rapporto della nostra città con il pesce azzurro, cercheremo di recuperare le parole del pesce azzurro: i termini in dialetto per indicare non solo i nomii dei pesci, ma anche dei mezziper pescarli e degli utensili per cucinarli”

In programma negli spazi della rassegna anche due convegni promossi dal Circolo dei Sambenedettesi: il primo, venerdì 16 giugno, alle 18, sul tema “Il pesce azzurro, nutrizione e sostenibilità”, con gli interventi della nutrizionista Maria Lucia Gaetani e della biologa marina Olga Annibale; il secondo, intitolato “Il pesce azzurro nella storia della marineria sambenedettese”, è in programma sabato 17 giugno, sempre alle 18, e vedrà la partecipazione di Gino Troli, storico e presidente delCircolo dei Sambenedettesi, della scrittrice Benedetta Trevisani, del giornalista Patrizio Patrizi con una lettura in dialetto sambenedettese di Giancarlo Brandimarti.

I visitatori del Museo del Mare riceveranno un coupon per uno sconto di € 2,00 sul carnet da € 20,00 di Anghiò. Allo stesso modo, coloro che acquisteranno il carnet di Anghiò riceveranno uno sconto di € 2,00 sul biglietto di ingresso per il Museo del Mare.