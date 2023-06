SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bagno di folla per l’undicesima edizione del saggio di fine anno di Progetto Ritmica, svoltosi al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto.

Circa 140 ragazze dai quattro anni in su si sono esibite davanti a un foltissimo pubblico che non ha lesinato loro scroscianti applausi, per la gioia del responsabile tecnico della società sambenedettese Margherita Aschenkova e di tutto lo staff di allenatrici e di collaboratrici, composto da Silvia Capacchietti, Giorgia Picciola, Inna Reshetnyak, Jodie Capriotti, Chiara Velenosi e da Sara Mascitti.

Tra esercizi ginnici e coreografie intriganti (tra le quali è stata molto applaudita quella tratta dal film “Il gladiatore”, dedicata al grande compositore Hans Zimmer, con la quale Progetto Ritmica parteciperà nel corso della prossima settimana al XXII Trofeo internazionale di coreografia di Pesaro), sono scese in pedana Sofia Capparè, Matilde Poloni, Sara Paci, Kristina Poliukh, Chiara Iachini, Anna De Angelis, Sofia Palestini, Vanessa Mori, Beatrice Girolami, Emma Cannella, Diletta Brando, Nathalie Grace Bruni, Anna Pellicciotti, Anna Bruni, Federica Giostra, Cecilia Seghetti, Siria Gullì, Chiara Marchionni, Eva Falà, Clizia Biancucci, Ambra Buonaventura, Alessandra Cornacchia, Camilla Volpe, Isabel Loprete, Alessia Ficcadenti, Aurora Annunzi, Luna De Santis, Vittoria Mary Milenati, Valentina Falaschetti, Morgana Neroni, Noemi Ceccarelli, Maria Sole Perozzi, Aurora Cognigni, Anna Carolina Ionita, Elisa Ferraiolo, Aurora Bonatti, Alexandra Ponomareva, Marta Decannas, Sofia D’Intino, Matilde Coccia, Anna Massicci, Ludovica Lupi, Antonia Marconi Sciarroni, Alessia Bruni, Melissa Cornacchia, Caterina Novelli, Angelina Novelli, Daria Ionita, Alice Filipponi, Emanuela Sorge, Ioanna Palestini, Zoe Bruni, Emma Huda, Melissa Cagnetti, Mia Cagnetti, Ilaria Piergallini, Cloe Vallorani, Alexandra Iannetti, Giulia Coccia, Nina Coccia, Sofia Guastamacchia, Giada Graziosi, Aurora Polini, Alessia Ruggeri, Alice Libetti, Giulia Marcozzi, Anna Ricci, Greta Palanca, Ginevra Di Paolo, Arina Slutskaia, Giorgia Angelini, Sofia Galli, Alessia Ficcadenti, Valeria Formica, Agnese Cameli, Nora Mattioli, Elisa Trotta, Giulia Quondamatteo, Valeria Maria Magliolo Capriotti, Isabella Avito, Viola Gabrielli, Violante Pirri, Alice Magnotta, Olimpia Michetti, Ludovica Strozzieri, Ginevra Fabbricatore, Celeste Pacchioli, Eleonora Acciaroli, Emma Pone, Giulia Pieralisi, Gaia Mora, Teodora Conarza, Martina Marchionni, Giulia Formica, Gaia Fazzini, Carola Trevisani, Diletta Trevisani, Sofia Santori, Lucrezia Oliviero, Sofia Colonnella, Arianna Amadio, Greta Di Nicola, Carola Maria Ricci, Sofia Grace Bruni, Lara Talamonti, Diletta Poloni, Nicole Rota, Arya Bruni, Athena Carpani, Francesca Mancini, Mya Cameli, Antinisca Zappasodi, Syria Bartolomei, Greta Cantalamessa, Giada Funari, Elisa Taffoni, Sofia Zicchella, Adelia Kornienko, Elena Ceribe, Adele Romani, Greta Giobbi, Bianca Sorrentino, Azzurra Acciarini, Emma Piergallini, Giorgia Silvestrini, Chiara Olivieri, Linda Spina, Maria Vittoria Campanelli, Silvia Cocci, Benedetta Schiavi, Diletta Dorigo, Elisabeth Mora, Nicole Caselli, Nicole Santoro, Desirè Carusi, Ginevra Bernabei, Valentina Mattioli, Megan Marchetti, Anna Siliquini, Desirè Moscati, Elisa Rexepi, Sophie Volponi, Sofia Libetti, Dalila Gricini, Elisabetta Neroni, Valentina Cervenkova, Diletta Santroni, Augusta Maria Antonelli, Violante Antonelli, Azzurra Camaioni e Ludovica Massetti.

L’attività agonistica di Progetto Ritmica non è ancora terminata, poichè la prossima settimana le atlete rossoblù saranno impegnate a Pesaro al XXII Trofeo internazionale di coreografia e poi dalla fine di giugno ai primi di luglio parteciperanno alle finali del campionato nazionali Silver della Federazione Ginnastica d’Italia che si disputeranno a Rimini. Infine, dal 10 al 28 luglio, Progetto Ritmica, in collaborazione con la società Sport Life di Ascoli Piceno, terrà uno stage a San Benedetto al quale sono stati invitati anche l’insegnante Talisa Torretti, ex ginnasta della società di Fabriano con la quale ha vinto tantissimi titoli italiani ed europei e la famosa coreografa Biliana Diakova.