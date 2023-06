MONTEPRANDONE -Ha ufficialmente inizio la 2^ Edizione del Cassandra Fest, rassegna culturale organizzata dall’associazione Prima Persona Plurale con il contributo e il patrocinio del Comune di Monteprandone.

Dalle ore 19 di venerdì 9 giugno si apriranno le porte di Piazza dell’Unità a Centobuchi per una serata a ingresso gratuito. Sarà allestita un’ampia Area Food&Beverage, con musica dj set che farà da apripista agli attesissimi concerti.

A partire dalle ore 20 si esibiranno due gruppi locali: dalle sonorità powerpop de “La Fabbrica dei sogni di carta” all’indie rock dei “Gaber and Friends”, che porteranno sul palco una riproposizione del celeberrimo album “Is This It” del gruppo statunitense The Strokes. Il main event è rappresentato dal concerto live dei LatoB, band italiano che realizzerà un omaggio a Lucio Battisti riproponendo alcuni dei suoi

brani più importanti.