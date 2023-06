Di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella splendida cornice di Brema, in Germania, si è svolto il Campionato del Mondo WDSF Danze Standard, dedicato alla categoria Senior I, con oltre 16 nazioni in competizione.

La coppia costituita da Manuel Guidotti, sambenedettese di nascita, ma da qualche anno trapiantato in toscana e la splendida lazzarettese (frazione di Cerreto Guidi) Silvia Mariotti, bissa il successo del 6 novembre 2022 a Sibiu (Romania) conquista il secondo mondiale di fila nelle danze standard WDSF Senior I.

La vittoria non e’ mai stata in dubbio e fin dal primo dei 5 round di eliminatoria effettuati, nel valzer lento di apertura si e’ capito che la coppia era in splendida forma.

Il tutto e’ stato confermato dalla giuria che pressoche’ unanime ha assegnato la vittoria in tutti i 5 balli alla coppia marchigiano-toscana. I due ballano insieme dal settembre 2021 e sono imbattuti nelle 15 gare effettuate da allora ad oggi. Un palmares che ha dell’incredibile ma non completamente se si pensa allo spirito di sacrificio e all’impegno che mettono i due in questo sport e che cercano di trasmettere alle coppie agoniste che si affidano ai loro insegnamenti per avviarle alla conquista degli stessi successi.

La vittoria ha un doppio valore poiche’ ripetersi non e’ mai facile, e poiche’ conquistata in terra tedesca con due coppie dello stesso paese Wendt-Steinmann e Voges A.-Voges L. finite rispettivamente seconde e terze. Circa 70 le coppie a rappresentare 20 paesi.

Riccardo Aliffi e Claudia Arnone si sono classificati al sesto posto. Simone Career e Ilaria Dalla Libera al quinto. Jonny Ruscito e Noemi Agostino al quarto.

Manuel Guidotti e Silvia Mariotti al primo. Il ballerino ha sottolineato quanto la vittoria sia stata sofferta e, di conseguenza, sentita. Hanno, infatti, dovuto difendere il titolo dalla coppia tedesca vicecampione del mondo nello scorso mondiale in Romania, coppia anche padrona di casa. Il ballerino è sambenedettese di nascita, ha vissuto a Grottammare ed ora risiede in Toscana da tempo. Il mondo del ballo gli è stato presentato in giovane età dai suoi genitori e lui non è più riuscito ad uscirne. Questa non è la prima vittoria per la coppia Guidotti-Mariotti e non sarà certamente l’ultima.

Si ringrazia Manuel Guidotti per il suo tempo e la disponibilità. Ha, infatti, dichiarato che ballare è sempre stata la sua grande passione sin da piccolo. Col tempo e la costanza, poi, è riuscito a farne il suo lavoro. Un connubio mai scontato di cui è grato e fiero. Ecco allora che, come ha detto: «Ballare significa un po’ tutto all’interno della mia vita, gioia e lavoro». Fra i ricordi che custodisce gelosamente c’è quello della sua prima vittoria a San Benedetto del Tronto nel team match della danza, una delle gare più prestigiose a livello nazionale.

Nel 2023 la coppia ha gia’ trionfato nella SUPERCOPPA ITALIA a Riccione e nelle gare internazionali di BERLINO e KAUNAS.