Parte il progetto di Vittorio Massi. Accordo con Stefano De Angelis

50 anni, ha ricoperto la carica di Diesse in passato con Avezzano, Notaresco e Campobasso, dove ha centrato la promozione in Serie C. Ad accoglierlo al Ciarrocchi, il patron Vittorio Massi e il Dg Gigi Traini

di Antonio Di Salvatore