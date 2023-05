SAN BENEDETTO – Riviera Oggi 1305 è in edicola. Un numero da conservare negli archivi dai tifosi di Sambenedettese e Porto d’Ascoli. Contiene tutte le partite delle due squadre sambenedettesi. Ben otto pagine con formazioni, risultati e un brevissimo commento. Ma non solo, come potete controllare nel sommario. Ecco i titoli:

Pagina 2

Elezioni, a Grottammare continuano a piacere gli eredi di Massimo Rossi. Di Diana Cameli

“Anche stavolta non è servito il ballottaggio”

Con la nuova Legge per le elezioni del sindaco, nulla è cambiato

“Nata nel 2000, i primi cittadini non hanno il potere che era nello spirito del cambiamento”

Pagina 3

Grottammare, il nuovo lungomare: curato, moderno e a misura di tutti i cittadini. Di Diana Cameli

“Dopo l’apertura ci si domanda come ne risentirà la viabilità”

Pagina 4

Samb, attenzione anche le grandi passioni finiscono. Niente è eterno

“La Samb è diventata Samb 67 anni fa, oggi rischia di perderne l’identità “

Pagine 5-6-7-8

Samb, la storia delle 34 partite segnate da una dirigenza non degna della città.

Pagine 9-10-11-12

Pda, la storia di un’altra splendida seconda esperienza in serie D. Tutte le gare. Di Antonio Di Salvatore

Pagina 13

Mister Manolo Manoni, tante soddisfazioni dopo un pessimo inizio

Tutti i numeri della classifica finale

Pagina 14-15

Mister Davide Ciampelli, l’uomo oltre l’allenatore e non solo. Di Antonio Di Salvatore

Pagina 16

Sabato 17 giugno torna Riviera Oggi Estate. Con tante novità interessanti per turisti e residenti