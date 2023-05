GROTTAMMARE – Un posto magico, i vini delle Marche e le prove sensoriali di Giochi a Tavola sono la ricetta del successo per la serata del 19 maggio all’Osteria dell’Arancio, penultimo appuntamento del ciclo di eventi Enoturismo dalla Vigna alla Tavola organizzato da Laura Di Pietrantonio.

Durante la serata saranno presenti i produttori delle cantine Tenuta La Riserva, Il Conte di Villaprandone e La Valle del Sole per raccontare i loro vini in modo non convenzionale: attraverso il gioco.

Giochi a Tavola – format nato per rispondere al bando regionale – ha dimostrato di essere pronto per essere esportato in ristoranti nazionali nell’ottica di far crescere l’interesse per le tante eccellenze marchigiana.

Ancora pochi posti per l’ultima data di Giochi a Tavola in programma per il 26 Maggio, Blob Caffè Ristorante Offida

Informazioni e prenotazioni: 333 2722246

MENU DELLA SERATA 19 MAGGIO

antipasto

Sformatino di porri e patate con crema di parmigiano

in abbinamento “Fa Ammattì”, frizzante naturale Il Conte di Villa Prandone

primo piatto

Boccolottoni Baldoni alla nostra amatriciana

Tagliatellina artigianale al ragù bianco, ortica e Varnelli

in abbinamento Offida Pecorino Gheorgos, Tenuta La Riserva

secondo piatto

Filetto di maiale della Marca laccato al vino cotto

in abbinamento Offida Rosso La Valle del Sole

dolce

Cremoso alla vaniglia

in abbinamento tè bianco alle visciole

€ 40 a persona