SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli studenti dell’Istituto Alberghiero IPSSEOA F. Buscemi sono stati protagonisti di una mattinata vissuta all’insegna dell’immersione nella natura. Segue la nota:

«Lo scorso 8 maggio l’area della Riserva Naturale della Sentina è stata la location d’eccezione di un duplice interessante evento organizzato dalla Lega Navale Italiana. Circa 40 ragazzi dell’Istituto Alberghiero IPSSEOA F. Buscemi sono stati protagonisti di una mattinata vissuta all’insegna dell’immersione nella natura.

L’uscita didattica si colloca nell’ambito del progetto “Sensazioni dal mare alla tavola”, promosso dalla Fipsas e attuato in collaborazione con la sezione di San Benedetto del Tronto della Lega Navale Italiana.

Tale progetto, avviato lo scorso mese di dicembre, si è articolato su diversi incontri settimanali, in aula e sul campo, dedicati all’avvicinamento alla pesca sportiva e alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Accompagnati dai loro professori, i ragazzi hanno preso parte alla visita guidata della Riserva, durante la quale le guide ambientali si sono soffermati sulle caratteristiche fisico/chimiche dell’Area che ne fanno uno degli habitat più importanti del Medio Adriatico, sotto il duplice profilo della vegetazione e della fauna. Dopo l’escursione i ragazzi si sono dedicati alla pulizia del tratto di spiaggia antistante il giardino tematico “Creuza de Ma” fino al confine nord della stessa Riserva.

La raccolta si è necessaria in previsione dell’imminente avvio della stagione estiva, in quanto le ultime mareggiate hanno trasportato sull’arenile ingenti quantità di rifiuti di ogni genere.

Come noto il tratto di litorale in questione è curato dalla locale sezione della LNI che se ne è preso carico nell’ambito del progetto “Adotta la tua spiaggia del Cuore”, lanciato lo scorso anno dall’Associazione Ambientalista Marevivo Italia. Al termine della mattinata i ragazzi hanno avuto modo di sostare presso il giardino “Creuza de Ma”, dove gli esperti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto hanno tenuto una lezione di educazione ambientale. La sosta è stata anche l’occasione per ammirare la “Bibliobarca“, una splendida e artistica biblioteca di mare realizzata riadattando una storica imbarcazione di legno.

L’iniziativa ha inteso coniugare due principi fondanti della Lega Navale Italiana, promotrice dell’evento: la diffusione della cultura marinara e l’impegno in favore dell’ambiente.

Si ringraziano in modo particolare i professori, la Dirigente e gli istruttori federali Fipsas nonché soci consiglieri della lni che a vario titolo hanno reso possibile la riuscita della manifestazione. Un ringraziamento speciale va alle persone che dedicano da anni il loro tempo libero alla cura e gestione del giardino “Crêuza de Mä”. Grazie al loro tenace impegno e all’amore per la natura sono riusciti a realizzare, nell’arco di qualche anno, uno degli esempi più virtuosi di sostenibilità, solidarietà e inclusione: un autentico fiore all’occhiello del Piceno».