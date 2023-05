SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta nel pomeriggio del 5 maggio, presso l’auditorium “Tebaldini” la conferenza illustrativa dell’ “Attività Fisica Adattata” (AFA) , un programma non sanitario che mette insieme l’educazione fisica del tempo libero la danza lo sport il fitness per individui con disabilità o situazioni di cronicità a qualunque età e lungo tutta la vita.

Il relatore dottor Alfredo Fioroni, direttore U.O.C. Medicina Riabilitativa dell’AST di Ascoli Piceno, ha sottolineato l’importanza di uno stile di vita sano, e in quale maniera questo programma è utile alla prevenzione ed al mantenimento delle condizioni fisiche anche in caso di malattie degenerative. Potete vedere il suo intervento completo, nel nostro video.

Qundo si intraprende un pecorso riabilitativo, questo finisce nel momento in cui non c’è più una modificabilità, cioè quando il margine di recupero è finito. Per il mantenimento è necessario prevedere delle attività di movimentoanche mediante interventi con programmi di attività fisico-motoria svolti in gruppo, adatti per specifiche alterazioni croniche dello stato di salute. Al di là della malattia o delll’evento traumatico iniziale, uno stile di vita sedentario, condiziona un progressivo peggioramento delle performance motorie della persona. L’Attività Fisica Adattata, serve a combattere l’immobilità, e favorisce la socializzazione.

L’AFA, sarà coordinata dai docenti UTES, che hanno aderito al programma:

Sonia Maron i :Docente di pilates, ginnastica posturale e ginnastica dolce per gli over 65

Per svolgere le attività è stata messa a disposizione la ristrutturata palestra del Centro Primavera, che sarà disponibile a partire da settembre. Nel corso del convegno questa dotazione è stata sugellata dalla firma di un contratto. Per la Cooperativa Polis, che gestisce il Centro Primavera, ha firmato il presidente Gianfranco Piombaroli, mentre i contraenti sono stati per il Comune, l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni e per l’UTES la presidente Diana Lanciotti.