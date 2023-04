SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della XLI edizione della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi e con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale, un nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto in collaborazione con l‘Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti).

Venerdì 21 aprile, alle ore 18, a Palazzo Piacentini, nel vecchio incasato di San Benedetto, il professor Flavio Felice, professore ordinario di Storia delle Dottrine Politiche all’Università degli Studi del Molise e co-autore del volume insieme a Dario Antiseri, presenterà il libro “Libertà e giustizia economica vivono insieme e muoiono insieme” (Rubettino editore). A conversare con l’autore sarà il presidente provinciale dell’Ucid Alberto De Angelis.

Oltre che di “uguaglianza davanti alla legge”, è un tratto fondamentale dello Stato di diritto, cioè dello Stato liberal-democratico, l’idea di “uguaglianza delle opportunità”, vale a dire dei punti di partenza. Ma ecco, subito, l’accusa insistentemente ripetuta, e senza tregua: la tradizione del liberalismo non si è un granché preoccupata delle effettive situazioni ingiuste dei “punti di partenza” e ha del tutto ignorato le tanto spesso disastrose e non di rado disumane realtà dei “punti di arrivo”. Gli autori offrono una panoramica sulle posizioni di alcuni importanti interpreti della tradizione liberale e cristiana e in particolare mostrano gli argomenti di importanti teorici liberali come Hayek, Popper, Einaudi e Friedman, a favore di un concreto sistema di sostegno al reddito, proponendo la lettura esegetica di don Angelo Tosato sulla ricchezza e il Vangelo di Michael Novak, sulla ridefinizione della “giustizia sociale”, e di Wilhelm Röpke, sui limiti e i presupposti del mercato nella tradizione dell’Economia Sociale di Mercato: libertà e giustizia economica vivono e muoiono insieme.

L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 333 7550956.