GROTTAMMARE – Grande impegno per la giuria del “14° Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare- Franco Loi”, per valutare le opere in concorso.

All’attuale edizione hanno aderito 1.007 autori, anche da paesi europei ed extra europei, per un totale di 1450 opere totali in concorso: sono 427 poesie in lingua e dialettali, 212 Racconti brevi, 167 Libri di poesia, 550 libri, tra gialli, romanzi storici, per ragazzi e saggi e 78 libri inediti.

Organizzato dall’associazione Pelasgo968 di Grottammare, con il patrocinio del comune di Grottammare, Provincia di Ascoli Piceno, Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto, FE.N.CO. Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, Consolato Onorario della Repubblica di Moldova –Ascoli Piceno, Centro Nazionale di Studi Leopardiani Recanati, Omphalos Autismo e Famiglie, Associazione Luoghi della Scrittura, Presidente onorario del premio, da due anni, è la scrittrice Dacia Maraini.

LE SEZIONI DEL PREMIO:

Sez. A–Poesia inedita in lingua italiana a tema libero

Sez. B–Poesia inedita in vernacolo a tema libero

Sez. C–Racconto/Saggio breve/ Inediti a tema libero

Sez. D1-Libro Edito di Poesia, (Pubblicati dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2023)

Sez. D2-Libro Edito di Narrativa/Saggio/(Pubblicati dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2023)

Sez. E- Opera prima edita (Pubblicata dal 1 gennaio 2021 al 31 gennaio 2023)

Sez. F- Libro Inedito

PREMI SPECIALI:

Premio Speciale METRICA a una POESIA

Premio Speciale OMPHALOS (autismo e famiglie) alla migliore Opera (POESIA, RACCONTO, LIBRO) avente come tema: L’AUTISMO

Premio Speciale LETTERATURA PER RAGAZZI

Per il miglior LIBRO PER BAMBINI/RAGAZZI

Premio Speciale: MIGLIOR SAGGIO(LIBRO)

Premio Speciale “GIALLOGROTTAMMARE”

Per il miglior RACCONTO/LIBRO GIALLO, POLIZIESCO, NOIR

ULTERIORI PREMI SPECIALI:

per la Miglior Opera (Poesia, racconto, libro) a tematica Sociale (Premio Daniele Donati)

Umoristica (Premio Gioacchino Belli)

Erotica

Fantasy

Dunque, la giuria è al lavoro, in vista della cerimonia di premiazione in programma il 6 maggio al Teatro delle Energie di Grottammare:

Presidente della giuria tecnica della seziona narrativa è Filippo La Porta, della Poesia inedita Lingua italiana Giovanni D’Alessandro, per il Libro di Poesia, Massimo Gezzi, per la Poesia inedita in vernacolo Vittorio Verducci, Presidente giuria giallo/Noir è Massimo Lugli (vice Francois Morlupi) e del Romanzo storico Fabiano Massimi.

L’ulteriore sezione, Racconto breve è presieduta da Alessandro Morbidelli e del Premio Speciale Miglior Saggio (Libro) Elena Malta.