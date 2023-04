COLONNELLA – La Polizia arresta 46enne sambenedettese. Aveva con sé oltre 2 chili di cocaina. Segue la nota della Questura di Teramo:

«Nel pomeriggio dello scorso Sabato, nel corso di un servizio congiunto finalizzato a scongiurare il traffico illecito di sostanze stupefacenti destinate al territorio abruzzese anche in occasione delle prossime festività, personale della locale Squadra Mobile, Sezione Antidroga, unitamente a personale dell’analoga sezione della Squadra Mobile di Ascoli Piceno, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano, 46enne residente a San Benedetto del Tronto (AP) con pregiudizi di polizia. Il predetto, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di due panetti, occultati sotto al sedile anteriore, lato passeggero, dell’autovettura, di sua proprietà, a bordo della quale è stato controllato, contenenti complessivamente Kg. 2 e gr. 292 di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché della somma contante di euro 1000 anch’essa sottoposta a sequestro. Inoltre, nella sua abitazione è stata rinvenuta e sequestrata la somma complessiva di euro 5mila. Il predetto è stato associato alla locale casa Circondariale a disposizione dell’A.G.».