SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 14 aprile, alle ore 17 nella Sala Convegni dell’Hotel Calabresi si terrà il convegno “Lu Vredétte. Un viaggio tra Storia, Scienze e Gastronomia. Conversazione pubblica per una vera e definitiva valorizzazione del brodetto sambenedettese. La città è invitata a partecipare. Segue la nota:

«Venerdì 14 aprile alle ore 17 presso la Sala Convegni dell’Hotel Calabresi il Circolo dei Sambenedettesi organizza una conferenza dedicata al brodetto sambenedettese. Finalmente ci occupiamo del nostro piatto principe, in cui la natura marina, la storia della pesca e della gastronomia locale si incontrano e si sposano con la tradizione contadina attraverso l’uso di ortaggi come i pomodori verdi e i peperoni della nostra collina. Un piatto identitario che da solo rappresenta la nostra civiltà marinara: Brodetto infatti fa rima con San Benedetto, anche se in questi anni in molti hanno cercato di usurpare il primato del nostro piatto nelle Marche e in Italia. Questo anche per il ritardo con cui la promozione cittadina del brodetto sambenedettese è avvenuta,ma è ora di recuperare il tempo perduto e l’impegno di alcuni ristoratori, degli organizzatori di eventi ( ad agosto si svolgerà la manifestazione Benedetto Brodetto che avrà il piatto al centro e a cui il Circolo darà un contributo culturale) e dell’Amministrazione su questo fronte lascia ben sperare sulla definitiva valorizzazione del nostro brodetto».

La conversazione, condotta dal direttore de Lu CAMPANÒ Patrizio Patrizi, vedrà alternarsi varie voci e diverse competenze: la biologa Olga Annibale, la nutrizionista Maria Lucia Gaetani, l’organizzatore di Eventi gastronomici Stefano Greco,gli storici Giuseppe Merlini e Gino Troli, la presidente emerita del Circolo dei Sambenedettesi Benedetta Trevisani. Sono invitati tutti i cittadini, i ristoratori , gli operatori turistici, i rappresentanti di tutti gli enti e dell’Amministrazione comunale. Un’occasione di confronto e di approfondimento su LU VREDÉTTE che il Circolo offre ai sambenedettesi.