SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ascolta le dichiarazioni dei due mister dopo il pareggio per 1-1 maturato al Riviera.

Di seguito i video:

Mister Chianese: “Il perchè dell’espulsione? Avevo chiesto dell’acqua e l’arbitro mi ha espulso. Vorrei dirgli che oltre al cartellino rosso esiste anche il giallo. La partita è stata combattuta, loro sono stati più bravi nel primo tempo, noi più bravi nella ripresa”.

Mister Ciampelli: “Siamo stati bravi a correre e a trovare il vantaggio con un episodio, contro le squadre di Chianese non è facile segnare. Eravamo anche adattati con alcuni giocatori non nel loro ruolo. Oggi in campo c’erano 9/11 della squadra dell’Eccellenza e 4 giocatori sono di Porto d’Ascoli, o di San Benedetto che dir si voglia. Avremmo potuto chiuderla nel primo tempo, poi la gara è diventata più fisica, ma l’atteggiamento è stato buono. Credo che non ci sia nulla da chiedere di più a questi ragazzi, la classifica dice che manca poco alla salvezza e a Notaresco servirà trovare punti in un ambiente ostile che non ci ha mai portato fortuna”.