MONTEPRANDONE – Almeno un punto, uno ancora, e sarà salvezza. Con una giornata di anticipo. L’Handball Club si prepara a disputare l’ultima partita casalinga del campionato, sabato alle 18 contro la vicecapolista Tecnocem San Lazzaro, con il coltello tra i denti.

Penultimo turno di una stagione durissima, ma adesso il traguardo è davvero a un passo. E gli uomini di Andrea Vultaggio, ancora delusi e arrabbiati per la sconfitta di misura maturata in Toscana, con il Tavarnelle (decisiva, nel finale, una topica arbitrale), hanno a disposizione due risultati su tre: pareggio o vittoria (sarebbe la sesta stagionale).

I verdi, infatti, sono al momento a +3 in classifica sui Lions Teramo, coi quali è favorevole anche il computo degli scontri diretti: sconfitta in Abruzzo all’andata, 28-25, ma successo in casa al ritorno, con uno scarto maggiore, 34-25. A significare che per mantenere la Serie A2 a Monteprandone basterebbe pure l’arrivo a pari punti in classifica, a quota 12 (Teramo, invece, costretto a vincere le ultime due, con Chiaravalle e Prato, e a sperare in un doppio ko marchigiano).

Dunque, almeno un pareggio sabato. L’HC vuole portarlo a casa a tutti i costi. Squadra al completo contro un San Lazzaro che, andato il primo posto e messo quasi al sicuro il secondo, di contro sta sostanzialmente aspettando solo di disputare i playoff.

Partita affidata agli arbitri Colombo e Rizzo. Come al solito l’ingresso al Colle Gioioso sarà gratuito.