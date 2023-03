Tavarnelle-HC Monteprandone 28-27

TAVARNELLE: Borgianni 9, Vermigli 3, Vucci, Ciani, Giacomo Pelacchi 1, Panti, Pichardo, Singh 1, Del Mastio 3, Bozzi, Provvedi 3, Andrea Calosi 1, Lorenzo Calosi, Nardi 3, Varvarito 4, Silei. All.: Matteo Pelacchi

MONTEPRANDONE: Mucci, Grilli 7, Forlini, Vagnoni, Salladini, Evangelista, Khouaja 6, Cani, Martin 4, De Angelis, Tritto, Simonetti 5, Salladini 1, Stauble 4, Gjorgievski, Capocasa. All.: Vultaggio

Arbitri: Kurti e Lazzari.

NOTA: parziale primo tempo, 12-13.

PONTASSIEVE – Le trasferte restano tabù. Ma stavolta l’Handball Club Monteprandone va vicino tanto così a spezzare il digiuno lontano dal Colle Gioioso. Sul campo del Tavarnelle i verdi cedono di un solo punto, con il finale pesantemente condizionato dall’errore di valutazione della coppia arbitrale, che a 14 secondi dalla sirena, su un semplice fallo da esclusione, commina il 7 metri a favore dei toscani. Ma non c’era una chiara occasione da gol e dunque l’azione doveva essere seguita da un semplice fallo dai 9 metri. Sul capovolgimento di fronte l’HC subisce fallo. Gli avversari impediscono ai marchigiani di riprendere tempestivamente il gioco: sipario su un tiro franco.

Eppure il primo tempo di Monteprandone è ottimo. Ritmo, tanto gioco, buona difesa. All’intervallo è 13-12 ospite. Nella ripresa qualche errore di troppo fa riavvicinare il Tavarnelle, fino all’incredibile epilogo. Nonostante il 18esimo ko stagionale, il margine dalla zona retrocessione resta di 3 punti: Teramo, infatti, si arrende 20-18 a Cingoli.

Coach Andrea Vultaggio, tornato in panchina a Pontassieve dopo il lutto che lo ha colpito (la morte del papà), commenta: “Abbiamo fatto davvero una grande partita e sinceramente mi sento defraudato di almeno un punto. I ragazzi sono stati tutti grandissimi, non voglio aggiungere altro. Sabato prossimo l’occasione per chiudere il discorso salvezza e dimostrare che meritavamo e meritiamo forse di più” – conclude Vultaggio.

Sabato 1° aprile alle 18, al palazzetto di via Colle Gioioso, penultima sfida del campionato contro la Tecnocem San Lazzaro.