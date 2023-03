GROTTAMMARE – Dopo la benedizione di Fiorello durante il programma Viva Rai 2, Gloria Conti torna in Rai , questa volta ospite di Marco Liorni nel programma “Italia si” su Rai Uno.

E’ strana la vita degli artisti, Gloria si è preparata stoicamente per anni, ascoltando le critiche, anche quelle più dure, facendone motivo di crescita, correggendo anche i piccoli particolari, fino a sentirsi finalmente pronta.

Poi umilmente, ma convinta dei propri mezzi, ha fatto il provino a EVVIVA IL VIDEO BOX fortunatamente davanti a una commissione attenta, che ha deciso subito di farle fare l’apertura della trasmissione di Fiorello. Il mitico Fiorello, sempre attento a dare spazio a chi lo merita, incuriosito, in modo assolutamente improvvisato, ha cominciato a giocare con lei, proponendo brani per conoscere la sconosciuta artista che aveva portato in trasmissione. E qui la favola di Gloria prende spessore, perchè Fiorello non poteva sapere, che l’artista nella sua gavetta, aveva tante di quelle improvvisazioni pronte da anni da poter cantare per ore, una gavetta dura nella quale si è preparata alle interviste, alla mimica, alle diverse vocalità, facendo della presenza sul palco un punto di forza del suo percorso artistico.

Poi tanti complimenti, anche dallo stesso Fiorello, compresi quelli di Marco Liorni, che con molto entusiasmo chiedeva Gloria ospite su Rai Uno per la sua trasmissione Italia Sì, in diretta sabato 18 marzo alle ore 17.

“E poi” come cantava Giorgia, staremo a vedere, ma quando una bella persona è cosciente di essere anche una brava artista, tutto diventa magico, vero, emozionante e auguriamo a Gloria Conti di emozionarci ancora, con la sua voce fantastica, coi suoi sorrisi, semplicemente cantando.