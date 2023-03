SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post gara abbiamo ascoltato le dichiarazioni di mister Davide Ciampelli. Per quanto riguarda la Samb, nessun tesserato rossoblu è stato potuto intervistare in quanto dovevano essere scortati dalla polizia fuori dallo stadio.

Intervista a cura di Antonio Di Salvatore.

Ciampelli: “È stata una partita difficile da giocare con un clima che ci poteva condizionare. Abbiamo gestito e affrontato questa settimana in maniera seria e abbiamo portato un punto per il nostro obiettivo. Samb? Abbiamo guardato in casa nostra e siamo concentrati sugli aspetti da campo. È stata una brutta partita ma siamo stati bravi a non prendere gol. Mancano tre o quattro punti per la salvezza”.