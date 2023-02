SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sotto una pioggia torrenziale le due squadre mostrano buon gioco fin dal principio malgrado le difficoltà del campo pesante. Alla lunga il Porto d’Ascoli mostra più costanza e vince meritatamente una partita di certo non facile.

Testa 5,5 : A dir poco distratto sul gol di Mancini, un gol che poteva esserre evitato.

Pasqualini 6,5: In buona forma, basilare nelle ripartenze

Rovinelli 7: Essenziale come sempre, sia in copertura chein costruzione di gioco



Sensi 6: Fa il suo dovere, non lasciando moltop spazio agli avversari.



Zoboletti 7: Libera spesso a fascia e riesce ad impostarel’azione offensiva, un contributo prezioso per la squadra



Pietropaolo 7: In ottima forma agisce da jolly, serve una palla d’oro a Napolano che segna



D’alessandro 7,5: Fondamentale il suo contributo al centrocampo. Imposta l’azione con una visione di gico impeccabile.



Rossi 6,5: Partita onesta, con la stabilità di D’alessandro trova gli spazzi per esprimersi



Napolano 7,5: Fa valere la sua espeirienza. Trova un facile gol al rermine un’azione magistralmente costruita dalla squadra.



Buonavoglia 8,5: Tra i protagonisti del primo gol è una spina nel fianco degli avversari. Trova il meritato gol al 55′. Ottima partita sia sul piano tecnico sia su quello atletico.



Spagna 5,5: Prestazione abbastanza grigia.

Dalla panchina:

Parolisi 6: Prestazione onesta per i pochi minuti giocati

Petrini 6: Abbastanza ordinato, copre bene.

Battista 6,5: Buona prestazione anche se ha giocato per poco tempo, pericoloso in qualche occasione

Passalaqua sv

Sowe 6: gioca per pochi minuti, l’ernergia non gli manca, per esprimersi al meglio avrebbee bisogno di faframmenti di partita più lunghi