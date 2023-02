LECCE – La foto postata su Facebook dal grande ex della Samb, Aldo Sensibile, al di là di un ricordo bellissimo e storico che ci lega a quella partita, la stessa ha alcune assonanze con il momento che sta attraversando la A.S. Sambenedettese di Roberto Renzi.

Ci sono in formazione due ragazzi che hanno fatto parte della storia della Sambenedettese, Franco Causio e appunto Aldo Sensibile, rispettivamente settimo e ottavo in piedi da sinistra. L’altro riguarda il motivo per cui il Lecce schierò quella che allora si chiamava “De Martino”, torneo per i ragazzi sotto i 18 anni.

La causa fu uno sciopero per mancato pagamento dei titolari. Dopo quella brutta storia che fece clamore in tutta l’Italia, la società giallorossa iniziò una nuova vita fino a diventare una delle formazioni ‘provinciali’ più importanti del calcio professionistico. Oggi milita con successo in serie A dopo tantissimi campionati nella serie maggiore. Consideratelo il mio personale augurio alla nostra beneamata che il prossimo 5 aprile compirà 100 anni.

Così scrive il mio amico Aldo: