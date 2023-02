GROTTAMMARE – Per il Giorno del Ricordo, il Comune di Grottammare, venerdì 10 febbraio, in collaborazione con l’Associazione Blow Up, ha organizzato una conferenza dal titolo “Terre contese. Guerra, foibe ed esodo al Confine Orientale” che sarà tenuta dallo storico Costantino Di Sante dell’Università degli studi del Molise.

L’appuntamento si terrà a partire dalle 21:15 presso l’Ospitale casa delle associazioni in via Palmaroli, a Grottammare Alta. Ingresso libero.