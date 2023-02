SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’intervista a Manolo Manoni, tecnico della Samb, dopo il match giocato al Riviera contro il Team Nuova Florida, finito in pareggio: “Questa squadra può fare meglio, ma sono soddisfatto dell’atteggiamento, per quello che i ragazzi hanno messo in campo dal punto di vista umano e soprattutto dal cuore che hanno messo, anche in una situazione non facile. Venivamo da tre sconfitte, quindi dovevamo fare una partita di cuore e di unione: questo i ragazzi l’hanno fatto e sono contento. Silenzio? Sapendo cosa può dare questo stadio, questa gente, questo popolo il dispiacere c’è. Dobbiamo essere bravi noi, attraverso le prestazioni e l’atteggiamento giusto, a riaccendere anche un po’ la fiammella che ci servirà sicuramente per il prosieguo di campionato. Titolari? Abbiamo una rosa competitiva, fatta di elementi importanti: in questo momento conta poco chi scende in campo, tutti dobbiamo dare il nostro contributo e i ragazzi ne sono consapevoli. Questo è lo spirito per risollevarci. Marone? Debutto positivo, è un ragazzo che porta esperienza ed entusiasmo”.

Le parole di Alessandro Boccolini, tecnico del Team Nuova Florida: “Siamo andati in vantaggio su un loro errore, ma avevamo avuto due occasioni importanti nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni migliori allo scadere, con Menghi. Ai punti posso forse recriminare qualcosa, ma un pareggio qui è un ottimo risultato. Ringrazio i miei ragazzi perché hanno dato tutto. Situazione Samb? Non conosco a fondo la situazione ma sento voci e sto nel calcio, spero si risolva tutto il prima possibile perché questa piazza merita tranquillità e altre categorie”.