SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Servizio civile, anche quest’anno l’AST di Ascoli Piceno aderisce al bando. Segue la nota dell’Ast:

«“Connessi alla Salute”. E’ questo il nome del progetto che l’AST di Ascoli Piceno (ex Asur Area Vasta 5) ha messo in campo quest’anno per il Servizio Civile Universale, approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile, all’interno del Programma “MAR23: Marche Attive e Resilienti” che ha visto coinvolti diversi enti accreditati della Regione Marche; per l’azienda sanitaria 25 sono i posti disponibili tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, rivolti a giovani dai 18 ai 28 anni di età (compiuti), interessati a svolgere un’esperienza nel settore dell’assistenza, cimentandosi in varie attività di supporto agli utenti, attività di front office per accoglienza, accompagnamento e informazioni sui servizi, sui sistemi informatici attivati e piattaforme web, rivolte in particolar agli utenti più fragili.

Collaborare con l’AST, in una fase anche di cambiamento e di passaggio dall’Area Vasta all’Azienda Sanitaria Territoriale, significa anche fornire il proprio contributo a garantire la qualità e l’efficienza dei servizi, per tutte le prestazioni sanitarie, in un momento storico straordinario.

È necessario fare attenzione: con https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?idl=2261 Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19, recante ad oggetto “Organizzazione del servizio sanitario regionale”, alla data del 31 dicembre 2022 l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende Sanitarie Territoriali (DGRM n. 1499/ 2022, n.1500/2022, n.1501/2022, n.1502/2022, n.1503/2022).

Quindi, vivendo questa fase di passaggio, potete prendere visione del progetto e delle informazioni ricercando l’ASUR Codice Ente SU00362 e il progetto dell’Area Vasta 5 “Connessi alla salute”.

Sono previste diverse sedi: C.O. 118, sedi URP, sedi front office dei Presidi Ospedalieri, Direzione Amministrativa Ospedaliera, sedi distrettuali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e del Dipartimento di Prevenzione.

Un’attività che si prolungherà per 12 mesi e 25 ore settimanali, su 5 giorni a settimana.

Si ricorda che la scadenza della domanda è alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Possono partecipare maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 29 anni, cittadini Ue o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol), raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L’accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Per tutte le altre informazioni è possibile collegarsi al sito dell’Asur Marche www.asur.marche.it, nella sezione Cittadini, Servizio Civile Universale, cercare il progetto dell’Ast di Ascoli Piceno (ex Area Vasta 5), con il titolo “Connessi alla Salute”, e rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’indirizzo di posta elettronica serviziocivile.av5@sanita.marche.it».