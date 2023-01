SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni dei due mister dopo il match del “Riviera” vinto di misura dai molisani.

Mister Esposito (Termoli): “Abbiamo fatto noi la partita, nel secondo tempo ci lasciavano il palleggio e noi abbiamo trovato il gol. Nel finale loro si sono gettati in avanti ma noi ci siamo difesi con ordine. Sapevamo che arginando Battista potevamo bloccare la loro manovra offensiva. Contestazioni? Spero che questa vittoria compatti l’ambiente, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”.

Mister Ciampelli (Porto d’Ascoli): “Abbiamo perso il secondo scontro diretto consecutivo per la salvezza, ma la cosa che mi preoccupa è l’atteggiamento. Le assenze non sono un alibi, in una stagione possono capitare questi momenti. Il Termoli ha concesso pochissimo a tutte le squadre che ha incontrato, per quanto espresso in campo. Come lavoreremo in settimana? Come abbiamo sempre fatto, mettendoci bene in testa che il girone di ritorno è un altro campionato e che non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo ritrovare l’atteggiamento che ci ha caratterizzato, la solidità difensiva e i gol”.