SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli dei Carabinieri in Provincia: arresti e denunce. Segue il comunicato dell’Arma:

«Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno dato attuazione ad un massiccio e capillare controllo del territorio, finalizzato a prevenire la commissione di reati, specie quelli predatori, anche a seguito di una recrudescenza dei furti in ambito provinciale. Su tutte le arterie stradali, sia cittadine che periferiche sono stati predisposti strategici posti di controllo alla circolazione stradale ed inoltre, a seguito di specifiche segnalazioni di interesse operativo, sono stati attuati anche dei posti di blocco (con il fine rendere ancora più approfondito ed incisivo il controllo su strada).

Nello specifico, a Monteprandone, i militari della Compagnia di San Benedetto ed i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo, titolare di un’officina meccanica, per alcune inosservanze delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, contestandogli anche violazioni di natura amministrativa per oltre 5.000 Euro. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto del Tronto hanno denunciato in stato di libertà due giovani di origine albanese, rispettivamente di 22 e 23 anni, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché all’interno della loro auto detenevano, senza giustificato motivo, una mazza da “baseball” che è stata sequestrata. Sempre a San Benedetto del Tronto, i militari del Radiomobile hanno denunciato un 40enne di Monsampolo per danneggiamento aggravato, poiché sorpreso dopo aver danneggiato la vetrata di accesso allo sportello automatico di un Istituto di credito asserendo presunti disservizi inerenti il recupero della carta bancomat trattenuta dal dispositivo. Nel complesso, il dispositivo di servizio ha visto impegnati 33 militari con 16 veicoli che hanno controllato 175 autovetture, identificato 241 persone, elevate 14 contravvenzioni al codice della strada, 1 patente ritirata».