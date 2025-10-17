SAN BENEDETTO – Anche San Benedetto ha voluto esprimere la propria vicinanza e il proprio dolore per la tragedia avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove tre carabinieri dei Nuclei Operativi di Padova e Mestre hanno perso la vita in seguito a un’esplosione provocata da uno dei fratelli Ramponi, da tempo opposti allo sfratto ormai inevitabile della loro abitazione.

Un momento toccante, questa mattina, dove Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia Municipale si sono uniti in un momento di profondo cordoglio.

Un dramma che ha colpito l’intera Nazione e anche a San Benedetto, questa mattina, qualcuno ha voluto lasciare un segno di vicinanza, semplice ma carico di significato: un mazzo di fiori deposto ai piedi del cancello del Comando Compagnia dei Carabinieri. Fiori azzurri con una rosa rossa al centro, avvolti da un nastro tricolore che, come un simbolico abbraccio, ha inteso unire in un unico gesto la memoria dei tre militari caduti, la solidarietà alle loro famiglie e il sostegno all’intero Corpo dell’Arma in un momento di dolore profondo.