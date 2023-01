GROTTAMMARE – I Nomadi incantano il pubblico del Teatro delle Energie: il concerto di sabato 14 gennaio è stato un grande successo. Segue la nota dell’Associazione Lido degli Aranci:

«Strepitosa serata quella di sabato 14 gennaio al Teatro delle Energie di Grottammare, che ha visto come ospiti d’onore Beppe Carletti, Ivan Cilloni e Massimo Vecchi de I Nomadi che con il loro tantissimi successi hanno incantato gli spettatori che hanno gremito il teatro in un clamoroso sold out. Unico rammarico per gli organizzatori è quello di non aver potuto accontentare altre centinaia di fans del gruppo romagnolo che hanno fatto richiesta dei biglietti, esauriti già dal giorno prima.

Sulle note di “Un pugno di sabbia”, “Io voglio vivere”, “Ho difeso il mio amore”, “Gli aironi neri”, “Crescerai”, “Il vecchio e il bambino”, “Come potete giudicare” ed altre hit, il trio ha fatto cantare a squarciagola per un’ora tutti gli spettatori, per mandarli in delirio con il gran finale, “Io vagabondo” e con il richiestissimo bis “Cielo grande cielo blu”.

Emozioni fortissime vissute da tutto il pubblico ma soprattutto da tutto lo Staff, che mai avrebbe pensato di portare in un teatro di 400 posti altrettanti spettatori: possibile, grazie all’esperienza e alla tenacia della Lido degli Aranci, questo ha detto il Sindaco Enrico Piergallini e il Presidente del Lido Alessandro Ciarrocchi una volta saliti sul palco. “Una rotonda sul mare” ancora una volta si attesta a essere la manifestazione più importante dell’inverno grottammarese, che per questa edizione si è divisa in due parti: la prima istituzionale e la seconda di vero spettacolo.

E’ iniziata con il premio alle due bimbe nate a Grottammare nel 2022 Annabel e Vittoria, che con le loro famiglie presenti sono state premiate dal Vicesindaco Alessandro Rocchi e dallo storico dirigente del Lido nonché Presidente Onorario Valter Assenti, con 2 disegni a china dell’artista Rosina Bruni. Poi si è passati alla parte istituzionale del Premio del Grottammarese dell’Anno 2022 consegnato a Michael Rocchetti. Poco prima, il passaggio di consegna “online” dalla grottammarese 2021 Michela Mercuri. A premiare, il Sindaco Enrico Piergallini, Alessandro Ciarrocchi Presidente dell’Associazione Lido degli Aranci e Tullio Lucianiideatore del premio, insieme alla presenza sul palco anche del Presidente dell’AIL di Ascoli Piceno Giuliano Agostini, visto che parte del ricavato della serata è andato all’Associazione “Alessandro Troiani” in beneficenza, come proprio sottolineato da lui durante il suo saluto, collaborazione con la Lido che proviene da lontano. Michael ha ricevuto in premio un quadro dell’artista grottammarese Alberto Ottaviani. Impeccabile, la conduzione a due dei bravi Domenico Valentini e Manuela Cermignani.

Da qui, il via allo spettacolo vero e proprio: la Compagnia Teatrale “Li Freciuti” di Ascoli Piceno ha deliziato la platea con venti minuti di risate e applausi con un estratto da “Una revolver per tre”, loro cavallo di battaglia. Per arrivare al Gran Finale con la musica e le intramontabili canzoni de I Nomadi. Volevamo ringraziare di cuore il mitico Beppe Carletti, che con la sua umiltà si è messo a disposizione di tutti i suoi fans accorsi in teatro sin dalle ore 16.00 da lontano, da L’Aquila, da Terni, trovando il loro mito pronto a riceverli. Disponibile e gentile come sempre. Chapeau, dopo ben sessant’anni di luminosa carriera, perché è rimasto l’uomo semplice e umile di sempre. Come d’altronde gli altri due componenti del Trio Massimo e Yury che si sono veramente divertiti sul palco coinvolgendo tutto il pubblico, perché d’altronde si sa, se gli artisti si divertono il pubblico fa altrettanto.

Arrivederci a sabato 21 gennaio, sempre alle ore 21.15, sempre al Teatro delle Energie di Grottammare, con la prima delle otto serate della Rassegna di Teatro Amatoriale “Commedie Nostre” che vedrà salire sul palco la Compagnia “Gli Indimenticabili” di Amandola con “Hotel Cornovaglia”. Tutte le info sui nostri canali social Fb e Insta istituzionali Associazione Lido degli Aranci Official e sulla pagina Rido con il Lido. Infoline al 335.6234568 e prevendite abituali dei biglietti a singola serata (lo ricordiamo, a soli 8 €) presso il Caffè Ramona e il Bar Spadino di Grottammare e presso il LaborFoto di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto.

Non mancate, lo diciamo sempre… con la LdA il divertimento è assicurato!».