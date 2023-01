Pagamento del mutuo: si può chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli?

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28237/2022 che ha ritenuto giustificata la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli nel caso in cui un genitore (in questo caso il padre) versi la meta del mutuo contratto dall’ex coniuge (in questo caso l ex moglie)

di Avv. Andrea Broglia