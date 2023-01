SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Tokedo, quale società benefit indice un concorso per l’attribuzione di una borsa di studio, per ciascuno dei 6 atenei partecipanti, del valore di euro 500, destinata al primo classificato tra gli studenti iscritti nell’anno 2022/23 alle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore del territorio di San Benedetto del Tronto.

Gli istituti scolastici sono: Liceo scientifico statale “Benedetto Rosetti”, Liceo classico statale “Giacomo Leopardi”, Istituto professionale alberghiero IPSSEOA “Filippo Buscemi”, Istituto professionale di stato industria artigianato “Antonio Guastaferro”, Istituto tecnico del settore economico e del liceo linguistico “Augusto Capriotti”, Istituto di istruzione superiore “Fazzini-Mercantini” di Grottammare.

La prova consiste nell’elaborazione di un testo scritto, il cui argomento di trattazione è il seguente: “San Benedetto: quale città per il futuro?“, nel quale si dovranno evidenziare le caratteristiche che il nostro territorio dovrebbe assumere per essere il più possibile in linea con le aspettative dei giovani. Si dovranno fornire, inoltre, indicazioni e suggerimenti per poter disegnare nuovi orizzonti della nostra società locale e delineare la città ideale che campeggia nei loro sogni.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Gli studenti che intendono partecipare alla selezione dovranno consegnare l’elaborato, unitamente alla domanda di partecipazione presso la libreria “Libri ed Eventi“, sita in San Benedetto del Tronto, via Roma, 120.

Verranno prese in considerazione le domande che perverranno entro le 0re 24 del giorno 28 febbraio 2023. L’elaborato va realizzato su un formato A4 e deve comprendere almeno 1800 battute, spazi compresi. Il testo del concorso e la scheda di partecipazione sono rinvenibili presso l’istituto scolastico di riferimento, presso la libreria “Libri ed Eventi” o sul sito internet dell’Associazione culturale “I luoghi della scrittura”.