È Michela Mercuri la “Grottammarese dell’anno” 2021

L'esperta di geopolitica, riconosciuta a livello nazionale, è stata premiata per la sua professionalità, per le numerose competenze acquisite durante il percorso accademico e per l'esperienza sul campo. Il Premio verrà conferito sabato 30 aprile, nel corso dell’iniziativa “Una rotonda sul mare”, in programma al Teatro delle Energie alle ore 21,15

di Veronica Murgia