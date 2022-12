FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 31 dicembre, dal Comando Provinciale di Fermo.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la scorsa serata, i militari della Stazione Carabinieri di Fermo e quelli di Sant’ Elpidio a Mare, in seguito ad una denuncia per minaccia hanno denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritirando cautelativamente allo stesso varie armi, regolarmente denunciate.

Nel corso del controllo, i militari hanno però rinvenuto anche altre armi, mai denunciate tra cui, una pistola antica; varie spade e pugnali; un fucile e una rivoltella senza matricola. Le armi sono state tutte sequestrate.