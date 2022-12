SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima sessione dell’anno per i rossoblu al Samba Village che riprenderanno ad allenarsi martedì 3 gennaio. Dopo la seduta odierna è stato intervistato il tecnico e preparatore dei portieri Stefano Visi.

Visi: “Oggi è l’ultimo allenamento dell’anno poi avremo una pausa fino al 3 di gennaio. Da quel giorno riprenderemo ad allenarci a testa bassa. Abbiamo analizzato il trend tra partite in casa ed in trasferta, i motivi possono essere molteplici ma ovunque andiamo abbiamo una tifoseria che ci segue ed è come giocare in casa. I tifosi sono delusi per l’ennesima volta ma voglio fare gli auguri a tutti quei ragazzi che ci sostengono sempre e che ci vogliono bene”.