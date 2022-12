FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 29 dicembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nella serata di ieri, a Fermo, i militari della locale Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fermo unitamente ai colleghi della Stazione di Porto San Giorgio nel corso di un mirato servizio hanno rintracciato e arrestato un uomo di origine albanese classe 1979, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia dovendo lo stesso espiare la pena definitiva residua della reclusione per anni 11 (undici), mesi 04 (quattro) e giorni 27 (ventisette), per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio, continuato, in concorso, commesso in Canosa di Puglia (BT) ed Amandola (FM), negli anni dal 2009 al 2020. L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Fermo.